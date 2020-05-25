والد سوزان تميم في أول تعليق له بعد العفو عن قاتل ابنته

بمناسبة عيد الفطر السعيد، أطلق سراح ضابط الأمن المصري السابق محسن السكري، والمسجون لإدانته بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في عام 2008 بطعنات سكين في دبي، وذلك بعدما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عفوًا عن آلاف السجناء بمناسبة العيد.

وفي أول تعليق له على الحكم، قال عبدالستار تميم والد الفنانة الراحلة عبر “الراي”: “لم أكن أعلم بقرار العفو، والخبر وقع عليّ كالصاعقة”، وتابع “أنا لا أنتظر عدالة الارض بل عدالة السماء، فإذا عفا القضاء المصري عن هشام طلعت ومحسن السكري على الأرض، فإنهما سيُسألان في السماء وكل متورط في الجريمة ومتساهل بالأحكام عما ارتكبوه بحق ابنتي”.

وكانت محكمة البداية قد حكمت في 2008 على الرجل بالإعدام قبل أن يخفف الحكم في الاستئناف.