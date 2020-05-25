May 25, 2020
أعلن النجم المصري محمد منير عن إحيائه حفلاً غنائياً مباشرة على قناة وي عبر موقع يوتيوب وذلك يوم الجمعة الواقع في ٢٩ مايو الجاري.
وأتى الاعلان عن موعد الحفل بعدما كشف الكينغ محمد منير أنه أجرى مؤخراً جراحة دقيقة في العظام تكللت بالنجاح التام وذلك في المركز الطبي العالمي. ووجه “منير” الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.
ويتواجد محمد منير حالياً في المنزل حيث يقوم بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف طبيبة المانية. وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده فى المستشفي حتى لا يرهق الاصدقاء والمحبين خصوصًا في ظل التباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.
وكان الكينغ قد أجرى عملية جراحية فى مفصل الركبة في أحدى مستشفيات ألمانيا منذ أشهر، وذلك بعد معاناته الطويلة من الألم، تعود إلى الحفل الذي احياه في هامبورغ صيف 2016 حيث انزلقت حينها قدم الكينج بعد تسلمه جائزة من مهرجان Bama Music Awards 2016 .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عملية جراحية دقيقة، محمد منير يعلن هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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