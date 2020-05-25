May 25, 2020
تألقت النجمة المصرية يسرا في مسلسل “خيانة عهد” الذي خاضت به السباق الرمضاني، حيث حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه. ومع انتهاء عرض العمل أطلت يسرا في حلقة تلفزيونية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة، حيث أدلت بالعديد من التصريحات الجريئة، والتي تطرقت إليها للمرة الأولى.
لفتت يسرا الى أنها لم تستطع أن تتخطى بعد فكرة وفاة والدتها ولا زالت تبكي على رحيلها رغم مرور عشرة اشهر على وفاتها.
يسرا كشفت الى أنها تحقن “البوتكس” مرة واحدة في العام خاصة عندما يكون لديها عمل. كما أشارت نجمة “خيانة عهد” الى أنها حاولت أن تكون أماً ولكنها لم تستطع وهي راضية بقضاء الله قدره. كما كشفت خلال لقائها الى انها فقدت جنينها حيث اجهضت في الشهر الخامس من حملها.
مفاجآت يسرا لم تتوقف حيث كشفت الى أنها اصيبت بجلطة في الأحبال الصوتية في فترة تصويرها فيلم “رسالة إلى الوالي” مع عادل إمام وتلقت علاجها على يد طبيب في فرنسا.
تصريحات يسرا الجريئة لم تتوقف بل أعلنت انها عانت من “دواء الكورتيزيون” أثناء علاجها من الجلطة وفقدت ١٢ كيلوغراماً من وزنها واعتقد الناس أنها اجرت عملية تجميل. مشددة ان العناية الإلهية انقذتها من فيروس أصابها وكاد أن يصل الى الدماغ.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات جريئة للنجمة يسرا… أجهضت وأصيبت بجلطة ولا زالت تبكي والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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