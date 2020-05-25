اليسا تطرح “قهوة الماضي” بمناسبة العيد

طرحت الفنانة اللبنانية اليسا أغنية جديدة بعنوان “قهوة الماضي” بمناسبة عيد الفطر السعيد.

أغنية “قهوة الماضي” كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، توزيع كميل خوري والحان محمد رحيم. وأصبحت متوفرة على الانترنت أضغط هنا

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وكانت ​إليسا قد احتفلت مؤخراً بتسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم، ليصبح جاهزاً للطرح وذلك بعدما كان فيروس كورونا قد لعب دوراً في تأخير التسجيل قليلاً بسبب التعبئة العامة في البلد.

ويعتبر هذا العمل هو الثاني بفترة شهر خاصة بعدما أطلقت أغنية “هنغني كمان وكمان” كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيي، فواصل موسيقية محمد يحي وتوزيع إلهامي دهيمة.

اليسا صورت الأغنية على طريقة الفيديو الكليب حمل توقيع ايلي رزقالله الذي اعتمد فكرة بسيطة مستوحاة من أجواء الحجر المنزلي والمفاجأة مشاركة صديقتها النجمة هيفا وهبي من خلف شاشة الهاتف.