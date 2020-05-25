محمد سلامة زوج مروة سالم: الإنجاب قمار فاضح وواضح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الناقد الفني السعودي محمد سلامة، زوج الفنانة والإعلامية السعودية ذات الأصول اليمنية مروة سالم، جدلا بين الجمهور بسبب حديث له عن الإنجاب.

وأوضح محمد سلامة في تغريدة له عبر "تويتر" أن المقامرة على طاولة قد تضع الشخص في موقف الرابح أو الخاسر، مبينا أن الإنجاب أيضا مقامرة يرغب فيها الشخص بإنجاب بشر جديد دون معرفته على أي طريقة سيبدو هذا المولود، مؤكدا أنه يطلق هذا التشبيه رغم حبه الشديد لزوجته مروة وأنه يراها أفضل شيء حدث له في حياته.

وكتب محمد سلامة في تغريدته : ‏"في موضوع الإنجاب أستطيع القول أنه قمار فاضح وواضح، ففي حين أنك تضع أموالك في طاولة بلاك جاك ولاتدري قد تربح أو تخسر".

وتابع "بالمقابل فأنت تقامر بالإنجاب: برغبتك تنجب بشراً جديداً لا تعرف في أي طريقة سيبدو.. تخيل لو ولد حزيناً لأي سبب؟ إذن أنت تقامر بالدم بدلاً عن الأموال.. ياللجنون توقف!".

وأردف في تعليق له على ذات التغريدة قائلا: "‏كل هذا أقوله وأنا أحب مروة بشكل لا يتخيله عقل وأراها أجمل شيء حصل في حياتي".

وتسبب زوج مروة سالم بردود فعل متاينة بين الجهور خاصة وأنه استبعد التفاؤل في حكمه على أي مولود جديد وأنه يحكم على الأمر بتشاؤم رغم أنه قد ينجب مرة أخرى.

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وتطرق البعض الآخر إلى مطالبته بمراجعة نفسه فيما أطلقه من حديث غريب خاصة وأن إنجاب الأطفال نعمة عظيمة من الله ربما تكون سببا في دخوله الجنة.

وكان محمد سلامة قد تعرض موجة كبيرة من السخرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة لزوجته مروة سالم، من المستشفى عقب ولادتها مباشرة.

وشارك زوج مروة سالم متابعيه الصورة عبر تويتر، معلقاً: "ولدت مروة سالم"، وأتبع ذلك بتعليق آخر كتب فيه: "رغم حبّي الجم لزوجتي.. إلا أني لأ أنصح بالإنجاب إلا للضرورة"، وهو الأمر الذي شكّل العديد من ردود الفعل السلبية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقتها تم تداول الصورة بشكل فيروسي، وأثارت العديد من التعليقات والردود التي غلب عليها طابع السخرية، ووجد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان الأجدر به عدم الكشف عن صورة لزوجته في هذه الحالة المتعبة بسبب الحمل.