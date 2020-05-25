شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحقق 10 ملايين مشاهدة بأغنية "حياتى مش تمام" فى 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المطرب رامى صبرى، من خلال أغنية "حياتى مش تمام، والذى طرحها عبر قناته الخاصة بموقع اليوتيوب من 3 شهور، أكثر من 10 ملايين من المشاهدات، من كلمات وألحان عزيز الشافعى.

يذكر أن رامى صبرى شارك مؤخرا من خلال غناء تتر "غريب الحب" الذى عرض لمسلسل "فرصة تانية" للنجم ياسمين صبرى، والتي نالت اعجاب جمهوره، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.

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"فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي، وتدور أحداث "فرصة ثانية" في إطار اجتماعي رومانسي، عن الفرص الثانية وقيمتها في حياة البشر، وكيف يستغلونها بصورة صحيحة.