تأجيل Fast & Furious 9 إلى هذا الموعد فى 2021 بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Universal تأجيل طرح الجزء التاسع المنتظر من سلسلة Fast & Furious، وذلك بالتزامن مع الموعد الذى كان من المقرر أن يعرض، وتحديداً يوم 22 مايو الجارى، ولكن تم تأجيله إلى 2 أبريل من العام المقبل 2021، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.

وكان انتهى القائمون على الجزء التاسع من سلسلة أفلام الاكشن الشهيرة Fast and Furious، من تصوير مشاهد الفيلم نهائياً بعد ان استمر التصوير لأكثر من 6 أشهر في العديد من دول شرق أوروبا والصين.

وفى سياق متصل حقق الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، الذي جاء بعنوان The Fate of the Furious إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم.

يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers .

كما تلتقى المغنى والممثل Don omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذى عرض عام 2011.ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.

وفى لفتة إنسانية للنجم فان ديزل، بدأ الممثل الأمريكى العام الجديد 2020، زيارة دور الأيتام فى دولة الدومينيكان التى تقع فى جزيرة هيسبانيولا وجزء من أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى فى منطقة البحر الكاريبى.