شكرا لقرائتكم خبر عن لنشر الحب.. سيرين عبد النور ترقص مع ابنتها "تاليا" في فيديو جديد على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يلا نرقص وننشر الحب" .. هكذا علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك" الشهير، ظهرت فيه مع ابنتها "تاليا".



سيرين عبد النور

ونشرت الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو، ترقص فيه مع ابنتها "تاليا" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك"، كما أعادت نشر مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



سيرين عبد النور ترقص مع ابنتها

وفي وقت سابق، ظهرت سيرين عبد النور في أحدث إطلالة جديدة لها، من خلال 3 صور ظهرت فيها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت على الصور قائلة: "قلوبنا بسيطة يفرحها كل اهتمام بسيط.. دخيل قلوبكن ومحبتكن واهتمامكن بتسوى الدنية كلها"، وقد نالت إطلالة النجمة سيرين عبد النور إعجاب متابعيها مثلما ظهر في تعليقات عديدة على الصور.

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جانب من الفيديو



لقطة من الفيديو



سيرين عبد النور

وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وجهت مؤخرا رسالة إلى جمهورها خلال توجهها لموقع تصوير مسلسلها الجديد تطالبهم بالبقاء فى منازلهم للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت "سيرين" الفيديو على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "صباح الخير على الكل.. أنا رايحة على تصوير مسلسلى وأتمنى لكل الناس اللى قاعدين فى البيوت الأمان الدائم.. وأكيد إذا معندكوش شىء تعملوه اضطرارى برة البيت لا تخطلتوا بالعالم وربنا يصبرنا على الفترة الصعبة دى".



سيرين عبد النور