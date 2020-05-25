شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: استنوا حفلتى بكرة من مسرح الصوت والضوء على قناة DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوهت النجمة أنغام، عن حفلها المقرر له غداً في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، على مسرح الصوت والضوء، ضمن احتفالات العيد.

ونشرت أنغام صورة لها عبر حساباتها الشخصية بمختلف مواقع السوشيال ميديا، للتنويه عن توقيت الحفلة المقرر له في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة DMC.

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وفى تصريحات سابقة للنجمة أنغام، قالت: "إن الأغنية التى أطلقتها عن فيروس كورونا تحمل الكثير من المشاعر، حيث عرضها الشاعر أمير طعيمة عليها ووافقت على الفور بعد أن علمت أنها ستقدم الأمل للناس، وتشعرهم بأن الأيام الصعبة ستمر، فى ظل ما يعانيه العالم من فيروس كورونا المستجد، وهو ما أعجبت به في الأغنية".

وكانت أنغام قد أذاعت مؤخرا على صفحتها بموقع فيس بوك، حفلها الذى أقيم بمسرح المنارة بالتجمع الخامس، لتشجيع محبيها من مصر والوطن العربى على الجلوس بالمنزل، وذلك تعويضا عن إلغاء الحفلات هذه الفترة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





يشار إلى أن المطربة أنغام كانت قد أحيت، مؤخرا، حفلا غنائيا فى دولة الكويت، حيث شاركت الفنان عبد الله الرويشد، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، الذى أقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، وتألقت أنغام بباقة متنوعة من أغانيها المميزة، كما شاركت عبد الله الرويشد، غناء أغنية "لولا الملامة" للمطربة وردة الجزائرية.