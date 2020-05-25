شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين يحذر من صفحات مجهولة تفبرك أخبارا بشأن الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، عن انزعاجه من الأخبار المفبركة التي تنشر من بعض المجهولين عبر شبكة الإنترنت وتفبرك أخبارا تخص الفنانين عن مرضهم أو وفاتهم.

وقال الدكتور أشرف زكى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه انزعج بشدة من بعض المواقع المفبركة التي تتخذ شعار كبرى المواقع وتنشر أخبار عن الفنانين مفبركة، وأنه تواصل مع مباحث شبكة الانترنت للحد من هذه الظاهرة والتصدى لهؤلاء المجهولين الذين يطلقون الشائعات والأخبار المفبركة.

وأضاف:" الفنانين مش ملطشة عشان كل واحد قاعد فاضى على شبكة الانترنت يفبرك اخبار عن مرض الفنانين أو وفاتهم، ويجب أن نتصدى لمثل هذه الظاهرة التي تضر المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان بعض المجهولين على فيس بوك نشروا خبر وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، وهى ما نفته الفنانة بنفسها، قائلة، حالتى الصحية مستقرة للغاية، موجهة الشكر لكل المحبين الذين قدموا لها دعوات صادقة من قلوبهم على حد قولها.

ووجهت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى نصائحها لكافة فئات الشعب قائلة :"خدوا بالكم الحالات بتزيد، والدولة مش هتقدر تتحمل كل الحالات، المرض ده مش بيفرق بين غنى وفقير ولاقوى ولا ضعيف، والدولة قايمة بواجبها تجاه الأزمة على أفضل وجه، أنا فى المستشفى معايا كل الفئات الغنى والفقير ومفيش أى تقصير مع حد، لكن نراعى إمكانيات الدولة لأن تكلفة علاج الفيروس مرتفعة للغاية".

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كانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى لـ"الخليج 365"، إنها فوجئت فجر أمس الأول السبت بارتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.

ووجهت ابنة الفنانة الكبيرة الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على سرعة الاهتمام، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها ونقلها إلى مستشفى العزل، معلقة: "وزيرة فى قمة الإحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا".

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى