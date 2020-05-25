شكرا لقرائتكم خبر عن عقدة "العيال كبرت" ومسرحيات العيد.. لماذا يبحث عنها المصريون كل عام؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مرور عشرات السنوات على مسرحيات "العيال كبرت"، و"ريا وسكينة"، و"سك على بناتك"، و"المتزوجون"، إلا أن المصريين لازالوا متمسكين بمشاهدتها كل عيد، وكأن هناك رابطا نفسيا لدى المشاهدين وبين تلك الأعمال والعيد.

فمهما تنوعت الأعمال الجديدة، ومرت السنوات، يظل المشاهد المصرى والعربى يبحث عن تلك الأعمال، حتى لو كان يحفظ كل مشهد وإفيه فيها.

الفيديو التالى يرصد تلك العلاقة وسر ارتباط المصريين بتلك الأعمال.

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