شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. أبرز تصريح أطلقة كيليان مورفى عن Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل العالمى كيليان مورفى بـ عيد ميلاده الـ 44 اليوم الاثنين، حيث ولد مورفى فى 25 مايو من عام 1976 في دوجلاس، كورك، أيرلندا، اشتهر مورفى بـ دوره فى مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، الذى بدأ عرضه فى سبتمبر من عام 2013، وحاز على إعجاب الكثيرين، وشاررك مورفى فى الكثير من الأعمال الأخرى مثل In the Heart of the Sea، و Inception، وغيرهم من الأعمال التى وصل عددها إلى 55 عمل.

وكان قد عرض الموسم الخامس من مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، فى 2019، على أن يعرض الموسم السادس من العمل مع نهاية العام الجارى كما هو مقرر له.

وعلى الرغم من وقوع الكثيرين من حول العالم فى حب شخصية توماس شيلبى التى يقدمها مورفى، ألا أنه صرح من قبل أنه لا يحب قصة شعر شيلبى، وصرح فى أحد اللقاءات إنه يشعر أن من يحب قصة الشعر مجانين بالتأكيد.

كيليان مورفى

وأكد مورفى أنه عندما يقوم بحلق شعره تحضيرا لشخصية "تومى شيلبى" فإن المعجبين يتهافتون عليه فى الشوارع أو أى مكان يذهب إليه، أما عندما يكون شعره على حاله ولا يعرفه أحد فإنه يشعر براحة أكبر، حسبما نشر تقرير موقع "metro".

تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.