شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتصدر تريند الـيوتيوب بـ كليب وانت معايا بمشاركة الشاب خالد والجرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم تامر حسنى تريند موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب" بكليب "وأنت معايا"، الذى طرحها منذ ساعات، والتي يشارك فيها كل من الشاب خالد والمطرب عبد الفتاح الجرينى والتونسى بلطى، وهى من كلمات وألحان تامر حسنى، توزيع موسيقي و ريميكس جلال الحمداوي، هندسة صوتية ياسر أنور، وهى من إخراج سعيد الماروق .

وفى سياق آخر، أحيا نجم الجيل حفلا غنائياً ناجحاً على طريقة "الأونلاين" ، داخل سفح الأهرامات، وكان النجم تامر حسنى قد بدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات أمس ، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

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كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان، كما أوشك حسنى على الأنتهاء من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" مع المخرج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرون.