شكرا لقرائتكم خبر عن بدون ضحايا.. حادث سير لسيارة مغني شهير تبلغ قيمتها 250 ألف جنيه استرليني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت سيارة مغني الراب البريطاني، سوارمز، لحادث سير مؤخرا، حيث اصطدمت حافلة بسيارته الفيراري الحمراء في إحدى شوارع العاصمة البريطانية "لندن".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لسيارة فيراري حمراء قولوا إنها سيارة مغني الراب البريطاني سوارمز عقب الحادث، حيث كتب شاهد عيان قائلا :"ما تبقى من فيراري في شارع نورثامبرلاند.. الحافلة التالفة في الخلفية".

ووصل إلى موقع الحادث، ثلاث فرق من الطوارئ، بشكل سريع، لمعاينة الحادث، الذي لم يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح.



سيارة الفيراري الحمراء

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ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن قيمة السيارة تساوي 250 ألف جنيه استرليني أي (305 آلاف دولار أمريكي).

وفي وقت سابق، نشر سوارمز، عبر حسابه الرسمي على انستجرام "انستجرام"، مقاطع فيديو عبر خاصية الاستوري، لسيارته "فيراري 488 GTB" عقب الحادث الذي وقع في نورثمبرلاند أفينيو قرب ساحة ترافلغار بوسط لندن يوم أمس الأحد.



جانب من الحادث

وتشير "سكاي نيوز"، أن السيارة الرياضية الإيطالية، التي يمكن أن تصل إلى 205 ميلا في الساعة ، اصطدمت بحافلة ذات طابقين، والتي لحقت بها أضرار في جانب واحد.