بصورة.. محمد أنور يسخر من طول فترة الأجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة للفنان توفيق الدقن من فيلم البحث عن فضيحة.

وكتب أنور معلقا على طول مدة الأجازة بسبب فيروس كورونا وتقلبات الأحوال الجوية: "الحكاية بدأت بيوم إجازة لسوء الأحوال الجوية".

وشارك أنور في مسلسل "عمر ودياب"، كضيف شرف المسلسل الذي يقوم ببطولته مصطفى خاطر وعلي ربيع، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.

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