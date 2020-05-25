رامز أمير يرد على منتقدي صورته بالزي العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان رامز أمير على بعض متابعيه، الذين هاجموه بسبب كثرة الصور الذي ينشرها مرتديًا الزي العسكري، بعد مشاركته في مسلسل "الاختيار".

ونشر رامز صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "أنا آسف بس هو إيه حكاية إن لما الواحد ينزل صور بلبس الجيش الناس بتضايق منه و تقوله هتعمل فيها بطل دي، حضرتك مش بتهاجم الفن الهابط، إيه اللي يضايق حضرتك في إني أبقى فخور إني عملت عمل محترم ".

وأضاف: "كونك مبتحترمش الفن ده موضوع تاني بس أنا بحترمه و فخور بيه وأظن الجمهور كله شاف مدى تأثير الفن على الناس اليومين اللى فاتوا، آسف على الإطالة بس فعلا استغربت الموضوع و آسف لو بنزل صور وأنا لابس أفارول جيش بلدى اللي بفتخر بيه ".

وجسد الفنان رامز أمير شخصية البطل محمد طلعت السباعي ضمن أحداث مسلسل "الاختيار".

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.‎