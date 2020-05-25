فيديو| على أنغام "بنت الجيران".. زينة :"عيدوا وأفرحوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تهنئ فيه جمهورها بعيد الفطر المبارك. ظهرت في الفيديو شقيقتها وهي ترقص على أنغام أغنية "بنت الجيران"، وعلقت زينة: "عيدوا كده وافرحوا حتي لو قاعدين في البيت وقولوا الحمد لله.. وخليكوا إيجابيين حتي لو شدة بكرة تزول بإذن الله وبكرة تروق وتحلى.. وكل سنة وأنتم طيبين". شاركت زينة في موسم رمضان 2020، بمسلسل "جمع سالم" من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع "فيو‎".

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