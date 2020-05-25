دنيا عبدالعزيز تطمئن الجمهور على رجاء الجداوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
طمأنت الفنانة دنيا عبدالعزيز، جمهورها على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.
ونشرت "دنيا" صورة تجمعها بالنجمة الكبيرة وعلقت: "أحب اطمن جمهور النجمة رجاء الجداوي، أنا كلمتها وحبيت أطمنكم عليها هي أحسن الحمد لله و دعواتكم ليها، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي يارب".
وأثبتت الفحوصات إصابة الفنانة رجاء الجداوي بالفيروس بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت بعدها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.
وكانت رجاء الجداوي، قد شاركت في سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض على شاشة (إم بي سي مصر)، وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل.
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