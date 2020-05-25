فيديو| أحمد صلاح حسني عن لزمة مسلسل "الفتوة": "طلعت واحنا بنصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان أحمد صلاح حسني عن شخصية "عزمي"، الذي جسدها ضمن أحداث مسلسل "الفتوة".

وقال حسني خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، أمس: "من البداية دي أحلى خبرة أخذتها، كنت حاسس براحة نفسية فى الشغل، واجتمعنا أكثر من مرة أنا والمخرج حسين المنباوى والفنان ياسر جلال لتحديد شكل الشخصية لحد ما وصلنا إلى شكل عزمى، الذى ظهر به ضمن أحداث المسلسل".

وأضاف: "الفضل يرجع لأستاذ حسين المنباوي، لأنه بيمسع الممثل، ولما اتحكالي الشخصية، هو سمحلي أني أتكلم في الشخصية وأتناقش فيها".

وعن نبرة صوته :"اكتشفناها في التصوير وأحنا بنصور، لان دا شكل الشخصية بهيبته وأنه مسيطر على حي الجمالية كله، فلازم يبقى مسيطر".

وعن لزمة "الله"، قال :"لما تبقى مركز في الشخصية أوي ومحضرها كويس، في حاجات بتطلع وبشتغل على الشخصية وبعدها بسيب نفسي، وهي طلعت وإحنا بنصور".

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مي عمر، نجلاء بدر، أنعام سالوسة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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