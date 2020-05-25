أحمد السقا: هشام عشماوي في الحقيقة كان فرخة

صرح النجم أحمد السقا، أن الدلائل كافة تؤكد أن الإرهابي التكفيري هشام عشماوي، كان فرخة، ومشهدي بمسلسل الاختيار، للتاريخ، وخالص لله سبحانه وتعالى، من أجل الحفاظ على النشء من الأفكار التكفيرية، والظلامية التي تستخدم الدين للتجارة وتسخيرًا لأغراضهم الدنيوية.

أضاف السقا خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعات الظلامية تستخدم

الدين للوصول إلى قلوب العوام قبل عقولهم، من أجل التخريب والإرهاب، وتابع: القضية كانت تشغلنى بشدة.. ومسلسل الاختيار له صناع ملكى وميرى.

يذكر أن مسلسل الاختيار، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، بطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار،

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أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

تدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.