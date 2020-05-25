فيديو.. وائل الإبراشي ينقل رسالة رجاء الجداوى للمصريين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، أن النجمة القديرة رجاء الجداوى، لها مكانة كبيرة فى نفوس المصريين، كونها تحترم فنها وذاتها وتقدم بشكل دائم عطاء فنى وإنساني وهي من الشخصيات التى تتمتع بحالة من الود ليست قاصرة على الوسط الفنى فقط بل فىدوائر مختلفة، موضحًا أنه أجرى معاها اتصالاً هاتفياً منذ قليل وطمئنته على صحتها.
وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الفنانة رجاء الجداوى أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"،
ولفت "الإبراشى"، إلى أن أى مصاب بكورونا يهتز نفسيًا بعض الشئ، مشددًا على أن النجمة القديرة رجاء الجداوى، تواجه الفيروس بصلابة شديدة.
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