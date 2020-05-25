فن ومشاهير

فيديو.. وائل الإبراشي ينقل رسالة رجاء الجداوى للمصريين

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، أن النجمة القديرة رجاء الجداوى، لها مكانة كبيرة فى نفوس المصريين، كونها تحترم فنها وذاتها وتقدم بشكل دائم عطاء فنى وإنساني وهي من الشخصيات التى تتمتع بحالة من الود ليست قاصرة على الوسط الفنى فقط بل فى

دوائر مختلفة، موضحًا أنه أجرى معاها اتصالاً هاتفياً منذ قليل وطمئنته على صحتها.

 

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الفنانة رجاء الجداوى أصيبت بفيروس المستجد "كوفيد19"،

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وهى تتلقى العلاج الآن بمستشفى الإسماعيلية، وتابع: أنا كنت لسا بتكلم معاها منذ قليل وهى بطمن الناس أن حالتها كويسة جدًا ومفيش أي أعراض ظهرت عليها لكن ربما الحالة النفسية مهتزة بقدر ماء.

 

ولفت "الإبراشى"، إلى أن أى مصاب بكورونا يهتز نفسيًا بعض الشئ، مشددًا على أن النجمة القديرة رجاء الجداوى، تواجه الفيروس بصلابة شديدة.

 

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