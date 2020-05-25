فن ومشاهير

فيديو.. يسرا: أتبع الإجراءات الطبية فى منزلى "وبرش زوجى لما يدخل البيت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

صرحت النجمة يسرا، بأن فيروس وباء عالمي خارج عن سيطرة العالم، ويجب عدم التهاون بشأنه مطلقًا، ويجب اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابعت قائلة: أنا عن نفسي بتبع الإجراءات الطبية وزوجي لو خرج من البيت بوقفه على الباب هو وراجع وبرشه وهو بيقول لي

مش معقول، مشددة على ضرورة أن تصبح النظافة من أهم عاداتنا في المستقبل.

وأضافت يسرا، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر أفضل من دول كثيرة جداً

فيما يخص كورونا، بفضل الإجراءات المتبعة، وتابعت: أنا قلت لازم اعيش حياتي ومخليش كورونا يوقفنى بس لازم أحصن حياتي.

Advertisements

 

ولفتت النجمة يسرا، إلى أن مسلسل خيانة عهد، كان مقرر له أن يتم تصوير أجزاء خارجية منهم ولكن بسبب كورونا لم يتم ذلك، مشددة على أن فريق العمل اتبع كافة الإجراءات الطبية، والتباعد الاجتماعى خلال العمل،وتابعت:"ظروف العمل كانت قاسية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. يسرا: أتبع الإجراءات الطبية فى منزلى "وبرش زوجى لما يدخل البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا