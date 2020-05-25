فيديو.. يسرا: أتبع الإجراءات الطبية فى منزلى "وبرش زوجى لما يدخل البيت

صرحت النجمة يسرا، بأن فيروس كورونا وباء عالمي خارج عن سيطرة العالم، ويجب عدم التهاون بشأنه مطلقًا، ويجب اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابعت قائلة: أنا عن نفسي بتبع الإجراءات الطبية وزوجي لو خرج من البيت بوقفه على الباب هو وراجع وبرشه وهو بيقول ليمش معقول، مشددة على ضرورة أن تصبح النظافة من أهم عاداتنا في المستقبل.
وأضافت يسرا، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر أفضل من دول كثيرة جداًفيما يخص كورونا، بفضل الإجراءات المتبعة، وتابعت: أنا قلت لازم اعيش حياتي ومخليش كورونا يوقفنى بس لازم أحصن حياتي.
ولفتت النجمة يسرا، إلى أن مسلسل خيانة عهد، كان مقرر له أن يتم تصوير أجزاء خارجية منهم ولكن بسبب كورونا لم يتم ذلك، مشددة على أن فريق العمل اتبع كافة الإجراءات الطبية، والتباعد الاجتماعى خلال العمل،وتابعت:"ظروف العمل كانت قاسية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. يسرا: أتبع الإجراءات الطبية فى منزلى "وبرش زوجى لما يدخل البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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