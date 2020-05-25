فيديو.. يسرا: أتبع الإجراءات الطبية فى منزلى "وبرش زوجى لما يدخل البيت

صرحت النجمة يسرا، بأن فيروس كورونا وباء عالمي خارج عن سيطرة العالم، ويجب عدم التهاون بشأنه مطلقًا، ويجب اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابعت قائلة: أنا عن نفسي بتبع الإجراءات الطبية وزوجي لو خرج من البيت بوقفه على الباب هو وراجع وبرشه وهو بيقول لي

مش معقول، مشددة على ضرورة أن تصبح النظافة من أهم عاداتنا في المستقبل.

وأضافت يسرا، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر أفضل من دول كثيرة جداً

فيما يخص كورونا، بفضل الإجراءات المتبعة، وتابعت: أنا قلت لازم اعيش حياتي ومخليش كورونا يوقفنى بس لازم أحصن حياتي.

Advertisements

ولفتت النجمة يسرا، إلى أن مسلسل خيانة عهد، كان مقرر له أن يتم تصوير أجزاء خارجية منهم ولكن بسبب كورونا لم يتم ذلك، مشددة على أن فريق العمل اتبع كافة الإجراءات الطبية، والتباعد الاجتماعى خلال العمل،وتابعت:"ظروف العمل كانت قاسية.