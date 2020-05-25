بعد عرضها للمرة الأولى.. مسرحية خيبتنا تتصدر التريندات في مصر

عرضت مسرحية "خيبتنا" بطولة الفنان محمد صبحي، أمس الأحد، للمرة الأولى والتي كانت تقام على مسرح مدينة سنبل، وقد أصبحت ضمن الأكثر تداولًا في مصر.

وقد عرضت على قناة "Ten"، المسرحية في تمام العاشرة مساءً، من تأليف وإخراج محمد صبحي، وتم تناول فيها تأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربي والأمريكي، فى قالب كوميدى غنائي استعراضي.

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معرفته عن مسرحية "خيبتنا".

تتعرَّض مسرحية "خيبتنا" لتجربة الهندسة الوراثية، بسعي الدول المتقدمة علمياً للسيطرة على باقي الشعوب، بالوصول إلى جينات تؤثر في طريقة تفكيرها، ويتم إطلاق مواد كيميائية تحمل جينات العرب في أمريكا، فيتحول حكامها إلى قادة على الطريقة العربية.

تتعرض المسرحية لموضوع ثورات الربيع العربى ويخلط فيها الواقع بالخيال ليجد المشاهد نفسه أمام عمل

ممتع بصريا وذهنيا يدعو للتفكير

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جسد محمد صبحي الدكتور "يائس"، ذلك العالم والباحث فى علم الجينات، الذى يحاول من خلال بحثه الحصول على رسالة الدكتوراه فى تغيير السلوك لدى البشر وتعديله للأفضل، ولكنه يكتشف سرقة بحثه فيحاول سريعا التغيير فى جينات الشعب الأمريكى ويحقنه بالجينات العربية.

حظت المسرحية بإعجاب الجماهير لأنها تعمل على تنامي روح الحس الوطني والوعي.