فيديو.. تعرف على مشاهدات أغنية"١٠٠فل وعشرة" لأيه عبد الرؤوف على يوتيوب

تخطت اغنية "100 فل و عشرة" للمطربة أيه عبد الرؤوف حاجز ال 38 الف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بيوم عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي ان "100 فل و عشرة" كلمات محمد الغنيمي، الحان محمد الغنيمي & آش، توزيع آش، ميكس وماستر محمد الجيار، سوشيال ميديا

احمد عبد الموجود.

ويذكر ان اخر أعمال المطربة آية عبد الرؤوف أغنية "اخترت غيري"، كلمات محمد حسن معوض، ألحان بدر مصطفى، توزيع أحمد عبدالسلام، الفيديو كليب من إخراج أحمد علاء الجندي.