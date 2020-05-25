بعد إصابتها بـ فيروس كورونا.. هذا ما تمنته رجاء الجداوي

ميرنا وليد - بيروت - بعد القلق حول وضعه الصحي نتيجة إصابتها ب​فيروس كورونا​، طمأنت الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ محبيها، وأوضحت أن حالتها الصحية إستقرت للغاية، موجهة الشكر لكل المحبين الذين قدموا لها دعوات صادقة من قلوبهم، على حد قولها.

وكتبت رجاء في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "يا جماعه انا بخير وفي مكان كويس جداً ، محتاجه تدعولي ربنا يشفيني ارجوكم ادعولي".

وكانت رجاء قد فوجئت فجر السبت بإرتفاع شديد فى درجة حرارتها، وأجرت على الفور الفحص اللازم، لتظهر النتيجة إيجابية، أي أنها بمصابة بالفيروس.

يُذكر أن المخرج المصري أحمد شفيق لجأ لعزل نفسه، وإتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة، وذلك بعد معرفته بإصابة رجاء بالفيروس، خصوصاً أنها كانت تشارك في مسلسل "​لعبة النسيان​"، الذي كان يخرجه، وعرض خلال الموسم الرمضاني 2020.

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