ماغي بو غصن تزف قيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة.. فما القصة؟ بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وفاجأت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ فريق عمل مسلسل "​أولاد آدم​"، بدخولها إلى غرفة التحضير في الكواليس، وبدأت بإطلاق الزغاريد وترقص، تماسياً مع المشهد الذي يتم تحضيره، والذي يتضمن زفاف الممثل السوري قيش الشيخ نجيب والممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​، بحسب أحداث المسلسل.

وراحت ماغي بحسب الفيديو، الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تزغرد وترقص بعفوية في مكان التصوير، وسط صدمة دانييلا وقيس، الذين تفاعلا بعد ثوان معها، بعد أن أطلقت الزغاريد وقررت زفهما بطريقة طريفة.

وعلّقت ماغي على الفيديو، قائلة: "هيك زفّيت العرسان بالكواليس.. عقبال العايزين".



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