ممثلة شهيرة تفقد أعصابها وترد على أحد متابعيها بحركة نابية - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المغربية ​أمينة العلي​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد قيامها بحركة نابية بيدها، رداً على أحد متابعيها.

وقد إنتشر عبر مواقع التواصل مقكع فيديو ردت فيه العلي على أحد المتابعين، الذي ترك لها تعليقاً قائلاً: "البسي عدل"، الأمر الذي أغضبها بشدة، وسارعت للرد عليه بحركة نابية.

وهاجمت العلي المتابع، قائلة: "روح تدخل بأهلك لا تتدخل بي انا.. انا البس اللي أبغاه.. الدنيا صيف ألبس كدة، ألبس مقفل يعني، مال امك تدخل روح اتدخل بأهلك أنا جيت تدخلت بشي تلقاك لابس سروال معفن مو متغسل من شهر".

طريقة ردها أغضب عدد كبير من المتابعين، الذي وصفوا ما قامت له بتجاوز للخطوط الحمراء، وقلة إحترام لهم.

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