ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة ​إيلي غولدينغ​ سراً فاجأت به محبيها، فقد أكدت أنها تصوم ما يصل إلى 40 ساعة في كل مرة، وهو الأمر الذي إعتبره كثيرون أمراً غريباً، كون 40 ساعة هو وقت طويل.

قالت غوليدنغ إنها تكتفي بشرب الكثير من الماء، بالإضافة إلى الشاي والقهوة.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن غولدينغ قولها: "الصيام آمن ومفيد ما لم تكن مصاباً بمرض السكري أو لديك مشاكل صحية خطيرة، فقد بدأت بالصوم لمدة 12 ساعة وبنت طريقها حتى وصلت الى صيام 40 ساعة بمرور الوقت".

وأضافت: "أقوم بذلك بأمان شديد، من خلال تناول طعام مغذي عن عمد في اليوم السابق وبعده".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيلي غولدينغ تكشف سراً لمحبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.