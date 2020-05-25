يسرا تتحدث عن إعلان هشام سليم تحوّل إبنه جنسياً-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت ​الممثلة المصرية يسرا​ عن إعلان الممثل المصري ​هشام سليم​ تحّل إبنه نور جنسياً من بنت إلى ولد، قائلةً:"دي محنة كيرة جدا للطرفين، الأب والابن والأم.. إنك تواجه مجتمع ممكن يكون يقبل أو ميقبلش ده صعب جدا.. خاصة إنه مجتمع الوعي العلمي بتاعه محدود".

وأضافت:"تابعت: "مواجهة نور ابن هشام وهشام للموقف أنا شوفته من أرقى المواقف من أب لابنه، إنه يديله حرية إنه يكون اللي هو كان لازم يكونه.. ده أمر عظيم.. خاصة إنه ملوش ذنب ده أمر بنا اللي خالقه.. خلل هرمونات".

ووجهت يسرا خلال حديثها هذا في مقابلة لها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، رسالة لأصدقاء نور هشام سليم، قائلة: "عايزة أحيي أصحاب نور.. الولاد والبنات.. موقفهم غير عادي في حب نور.. وهو أصلا نور صديقهم الصدوق، جدع.. فبحييهم على دعمهم ووقفتهم جنبه".

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