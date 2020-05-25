ميرنا وليد - بيروت - زادت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ من منسوب الحماس لمسلسلها الجديد "2020" الذي تقوم ببطولته مع الممثل السوري ​قصي خولي​، والذي كان من المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني الفائت، وأجل بسبب عدم التمكن من إستكمال التصوير بسبب إجراءات ​فيروس كورونا​.

ونشرت نجيم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها ظهرت فيها بلوك الشخصية التي ستؤديها في العمل، مرتديةً الحجاب، وعلّقت بالقول:"وخلف نظراتها آلاف الأسرار .. مسلسل٢٠٢٠".

وأكملت نجيم ممازحةً:"قادرين تشوفوا انعكاس الطاولة بعيوني؟، هلىء انتبهت انه طاولة السفرا مبينة".

ومن ناحية أخرى، كانت عبّرت نجيم عن فرحتها بسبب التعليقات الإيجابية التي تتلقاها من متابعيها ومحبيها، مشيرة الى أن هذه التعليقات تشعرها بقيمة المحبة والدعم الدائم لها، من جميع الذين يحبونها.

وكتبت: "كتير بفرح لما بشوف شو بتكتبولي بس الشعور يلي بحسوا بس تدعولي شعور ما بقدر اوصفه لانه الدعوة من حدا ما بعرفه شخصياً الها قيمة اكبر وكتير بتأثر فيني بحس حالي محاطة بصلواتكم ودعواتكم وين ما كنت شكراً وربنا يعطيكم على قد دعواتكم الي واكتر بحبكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم بصورة جديدة من كواليس "2020" وتزيد منسوب الحماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.