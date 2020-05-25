تراند اليوم : أحمد زاهر : كنت عارف ان البرنس هيبقي حديث الشارع المصري

أكد الفنان أحمد زاهر، أنه توقع أن يصبح مسلسل البرنس مسلسل حديث الشارع قبل بدء تصويره، وبمجرد من الانتهاء من قراءة السيناريو والحديث مع المخرج محمد سامي.

وأضاف أحمد زاهر، خلال لقائه ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، “المخرج محمد سامي لديه قدرات غير طبيعية في عالم الدراما، يعرف جيدا كيف يوجه الممثل ويشحنه ليجعل من كل مشهد الأكثر أهمية”.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

مسلسل البرنس يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.