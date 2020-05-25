تراند اليوم : Netflix بتبسطك في العيد و جايبالك قائمة من المسرحيات الجديدة

تعد شبكة نتفليكس واحدة من أهم المنصات حول العالم، لما تحويه مكتبتها من خيارات غير محدودة، فضلا عن انتاجاتها الأصلية التي وصلت بها إلى أرفع جوائز المهرجانات حول العالم والتتويج بجوائز الأوسكار.

وقررت شبكة Netflix مؤخرا استقبال اشتراكاتها بالجنيه المصري، عبر أكثر من باقة تتيح خيارات المشاهدة تحت الاشراف الابوي،

عالم من الدراما تنتقل خلاله من المسلسل الكوري “مملكة”، التي تأخذنا في رحلة بين صلة الرحم والانتقام والمؤامرات، إلى المغامرات المثيرة للمقاومة في “البروفيسور”، لم تعد اللغة تشكل حاجزًا حين يتعلق الأمر بسرد القصص العظيمة.

وتتيح لك Netflix تمكين الترجمة أو التسميات التوضيحية أو الصوت البديل للعديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، يمكنك معرفة الأفلام والبرامج التي توفر ترجمة أو دبلجة بلغتك المفضلة.

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وقد طرحت Netflix قبل أيام قائمة من المسرحيات لأول مرة تضم “مدرسة المشاغبين” و”العيال كبرت” و”شاهد ما شافش حاجة” و”سك على بناتك” و”المتزوجون” و”ريا وسكينة” و”الواد سيد الشغال”

وطرحت نتفليكس مؤخرا الجزء الأحدث من المسلسل الشهير La Casa De Papel، الذي حقق نسب مشاهدة كبيرة، وهو من بطولة كل من Úrsula Corberó، Álvaro Morte، Itziar Ituño، Pedro Alonso،Alba Flores، Miguel Herrán، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.

الموسم الجديد تدور أحداثه حول خلق الفوضى، من خارج البنك المركزى الإسبانى، لمساعدة المجموعة، التى يقوم بها قائد المجموعة البروفيسور، بالإضافة إلى بعض الفوضى من داخل البنك والتى ستؤدى إلى كوارث، سيدفع الكل ثمنها.

وتُعد Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة الترفيه عبر الإنترنت، إذ يستمتع ما يزيد عن 167 مليون عضو من أعضائها في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء مُتابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أية شاشة متصلة بالإنترنت، ويُمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات.