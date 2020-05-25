تراند اليوم : هيفاء وهبي ترد على زوجها “السري” .. همرمطك فى المحاكم

ردت الفنانة اللبنانية،هيفاء وهبي، على ملحن مصري ادعى زواجه منها وطالب بإثباته، بعد اتهامها له بسرقة الملايين منها بموجب توكيل خاص، ووجهت لوكيل أعمالها وزوجها المفترض كلمات خادشة.

وقالت الفنانة المثيرة للجدل في ردها على “تويتر” اليوم، إن: “ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا!”.

وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك

شكرا!

وكانت وهبي قد وجهت كلمات نابية لزوجها المفترض ووكيل أعمالها السابق قالت فيها: “أول مرة بشوف لبوة بيقول على نفسه أسد”.

ورفع الملحن المصري محمد وزيري دعوي قضائية في نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين، للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة وهبي، بعد اتهامها له بسرقتها.

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وجاءت هذه الدعوى بعد تحرير هيفاء محضرا ضد وزيري اتهمته فيه بسرقة ملايين الجنيهات منها إثر استغلاله لتوكيل خاص يمنحه الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها من منظمي الحفلات والمنتجين والمحطات الفضائية.

ولاقت وهبي تعاطفا كبيرا من متابعيها فكتبت إحداهن:

“الجميلات حظهن قليل يا قلبي الله يكون معك”

فيما واساها أحد المعجبين ساخرا فكتب يقول: “بدك للحقيقة ….تهمة متل هالتهمة مستعد الواحد ياخذ إعدام كرمالها…..وأنا واحد منهم Love u hayouf”