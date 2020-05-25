محمود حميدة يحتفل بعيد الفطر مع والدته في أول ظهور لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري الكبير محمود حميدة على الاحتفال بعيد الفطر برفقة والدته.

الفنان المصري نشر صورة تجمعه بوالدته في أول ظهور لها، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه تهنئة لها بالعيد.

حميدة كتب في تهنئته لوالدته: “عيد سعيد عليكِ يا أمى و على كل الأمهات و علي كل الناس #محمود_حميدة”، وقد حازت الصورة على إعجاب عدد كبير من جمهوره، ودعوا لوالدته بالصحة وطول العمر.

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ومن ناحية اخرى، شارك الفنان المصري محمود حميدة في موسم رمضان الماضي بمسلسل “لما كنا صغيرين”، وشاركه بطولته كل من خالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسي، ومحمود حجازي، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى، حيث تقع “جريمة قتل” تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

وشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل “الأب الروحى”، من تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد مسلسل “لما كنا صغيرين” العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم “ميراث الريح” عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.