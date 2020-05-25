ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا.. وعمرو دياب يرفض

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خضعت الفنانة المصرية دينا الشربيني، لتحليل فيروس كورونا "كوفيد - 19" وذلك فور علمها بإصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وذلك للاطمئنان على صحتها.

وكشف مصدر مقرب من دينا الشربيني في تصريح لـ"فوشيا" أن نتيجة "المسحة" التي خضعت لها جاءت سلبية لافتًا إلى أنها قررت عدم الاكتفاء باللجوء للعزل المنزلي كما فعل فريق عمل مسلسلها "لعبة النسيان" كونها الأكثر مخالطًة للفنانة رجاء الجداوي.

وأوضح المصدر أن دينا الشربيني بصحة جيدة حاليًا وتلتزم منزلها، لافتًة إلى أن الفنان عمرو دياب بصحة جيدة أيضًا مبينًا أنه لم يلجأ لتحليل كورونا كون أعراض الفيروس لم تظهر عليه خاصًة وأنه اطمأن بعدما جاءت نتيجة تحليل دينا الشربيني سلبية.

وكانت قد صدمت ابنة الممثلة رجاء الجداوي الجمهور عندما أعلنت عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، ودخولها على إثره إلى مستشفى في محافظة الإسماعلية.

وقالت أميرة مختار لوسائل الاعلام إنها فوجئت بارتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها، وكانت النتيجة إيجابية.

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وطالبت أميرة جميع المصريين بالدعاء لوالدتها حتى تخرج من هذه الأزمة المفاجئة التي لحقت بها، مشيرةً إلى أن والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي متماسكة ولديها ثقة كبيرة في الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

من جانب آخر، شهدت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تطورًا جديدة وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا، حيث خرجت رجاء الجداوي من غرفة العناية المركزة وتتواجد حاليًا في غرفة عادية، ويتابع وضعها الصحي الفريق الطبي المعالج.

وشاركت الفنانة المصرية نشوى مصطفى منشورًا مع جمهورها عبر "فيسبوك" طمأنت فيها جمهور رجاء الجداوي على حالتها الصحية، فكتبت قائلًة: "منقول من صديقى هشام سليمان، الحمد لله مدام رجاء الجداوي صحتها تحسنت والحمد لله فى غرفة عادية مش عناية مركزة وبإذن الله ربنا حيعافيها وتبقى زى الفل — الحمد لله والشكر لله".

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بينما أكد الكاتب أكرم السعدني نجل الكاتب محمود السعدني شقيق الفنان صلاح السعدني في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" أنه اتصل بالفنانة رجاء الجداول وطمأنته على حالتها الصحية فكتب قائلًا: "حبيبه الدنيا كلها رجوووء كلمتني هي بخير ولله الحمد ربنا يحفظك يا أطيب الناس وأوفي الاصحاب".

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يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي خالطت عددًا من الفنانين حيث كانت تصور مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان" قبل ثلاثة أيام فقط من إصابتها بينهم دينا الشربيني وعلا رشدي وأحمد داوود وغيرهم.