فن ومشاهير

أوس أوس يعلن عن وفاة جدته ويطلب الدعاء لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" نجم مسرح  مصر، وفاة جدته، ونشر صورتها على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام قائلاً: "إن لله وإن إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله جدتى.. مع السلامة وهتوحشينى أوى وسلامى لأبويا ولك الغاليين ."

 

وطالب متابعيه بالدعاء لها بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها الله فسيح جناته، وتفاعل معه عدد كبير من متابعية ومن أبرز التعليقات "الله يرحمها - البقاء لله - ربنا يرحمها ويغفر لها".

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يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .

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