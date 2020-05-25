شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم يشارك Dua Lipa وفينسا ويليامز في الحدث العالمي "حلم المليار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختير النجم محمد كريم لينضم إلى قائمة النجوم العالميين ومشاركته لهم في الحدث العالمي “حلم المليار " مع عدد من النجوم العالميين منهم دوا ليبا وفينسا ويليامز ووتيرينس هوارد وآخرين، والذين قد اختيروا كسفراء للسعادة ولتمثيل هذا الحدث الضخم الذي سوف يبث حول العالم و الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

يسعي الحدث لجمع مليار مشترك حول العالم لدعم وتوحيد الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا ، حيث يشارك النجوم العالميين من كافة انحاء العالم للحديث عن حلمهم وكيف وصلوا لمجدهم إضافة إلي تقديم المغنين لعروض غنائية علي الهواء مباشرة لجمع التبرعات وتوجيهها لصالح منظمة الصحة العالمية ولمواجهة فيروس كورونا الذي تفشي حول العالم .

الحدث يستمر لمدة ٢٤ ساعة متواصلة وسوف يقوم محمد كريم بمشاركته جمهور هذا الحدث حول العالم لحلمه وأهدافه في الوصول للعالمية، إضافة إلي استضافة عدد من النجوم العالمين لمشاركة أحلامهم وطموحاتهم وتحيدياتهم للوصول لما هم فيه من شهرة ونجومية.

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من جانب آخر محمد كريم متواجد حاليا في أمريكا، حيث كان يصور فيلم جديد هناك قبل أزمة كورونا ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود ومن المتوقع عودة للتصوير في الفترة المقبلة لذلك فضل التواجد هناك ليكون جاهز للتصوير في أي وقت، حيث يستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج ، وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرات لشهورطويلة نظرًا لصعوبة الدور، الدور يعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود والذي يعرض حاليا علي منصات نيتفليكس و أمازون بعد النجاح الذي حققه الفيلم سينمائياً .

‏‎ وحقق الفيلم نجاح كبير وشهدت العروض الخاصة للفيلم في مصر و السعودية و الامارات حضور محمد كريم للاطمئنان علي الفيلم ليعود بعدها إلي لوس انجلوس لاستئناف أعماله ، وكان الفيلم قد أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات ، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية السعودية.