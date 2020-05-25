شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحتفل بعيد الاستقلال فى الأردن بالزى العسكرى والعلم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، في مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال في الأردن ، حيث نشرت المطربة ديانا كرزون صورها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، وظهرت وهي ترتدى ملابس عسكرية وفي يدها العلم الأردني للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: " ونعشق ترابك سهلك والوادي بحرك والصحرا شمالك وجنوب".

وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التى تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.



اطلالة وطنية لديانا كرزون



جانب من احتفالها



ديانا كرزون تحتفل بعيد الاستقلال

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وكتبت ديانا، عبر حسابها على إنستجرام: "لنرفع العلم الأردنى على كل البيوت وفى كل مكان احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، التى يحييها الأردنيون فى الخامس والعشرين من مايو، بكل معانى الفخر والاعتزاز، تطلق وزارة الثقافة الحملة الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردنى (عَلَمُنا عَالٍ)".

وأضافت ديانا: "انسجامًا مع رسالة وزارة الثقافة فى ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية، تهدف الحملة إلى رفع الروح المعنوية لدى المواطنين وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء والتكاثف فى ظل الظروف التى يمر بها الأردن والعالم أجمع، والتعريف بمكونات العلم الأردنى ورمزيته، والاحتفال بالذكرى 74 لعيد الاستقلال، الدعوة موجهة لجميع المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب والهيئات الثقافية والشبابية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والأفراد، ليكونوا شركاء لنا فى هذه الاحتفالية ولنرفع جميعا علم الأردن عاليا".