شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. تعرف على وصية وفاء عامر لابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة وفاء عامر بعيد ميلادها مع شقيقتها أيتن عامر ونشرت آيتن عدد من الصور للاحتفال وظهرت وفاء وهي تطفئ تورتة عيد ميلادها المليئة بالورود، وتعتبر وفاء عامر، من الفنانات التي قدمت العديد من الأدوار المختلفة و التي لاقت نجاح ووضعت بصمة لدى الجمهور سواء بمشاركتها في المسلسلات أو السينما.

وكانت وفاء عامر كشفت عن وصيتها لنجلها عمر ، حيث قالت إنها لديها قطعة أرض وقالت لنجلها إن تلك القطعة سواء حصل عليها في حياتها أو بعد مماتها يجب أن يكوت جزء منها مخصص للخير والعمل العام، مطالبة من الله أن ترى نجلها طبيبا مثل الدكتور مجدي يعقوب وأن يساعد القلوب علي الشفاء مثلما يفعل دكتور مجدي يعقوب.

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تشاركت وفاء عامر فى أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل عنوان "بنات موسى" ، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .

"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجرعفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.