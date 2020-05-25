شكرا لقرائتكم خبر عن أجرأ تصريحات يسرا كشفتها لأول مرة.. تحقن بوتكس وأصيبت بلجطة وأجهضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت النجمة يسرا في حلقتها أمس الأحد مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة بالعديد من التصريحات الجريئة، والتي تفصح عنها لأول مرة، وهي كالتالي :

تحقن البوتكس مرة واحدة في السنة منذ فترة طويلة وتقوم بذلك عندما يكون لديها عمل.

حاولت أن تكون أم ولكنها لم تستطع وراضية بقضاء الله قدره.

اجهضت في الشهر الخامس من حملها وتعبت كثيرا في تلك الفترة.

اصيبت بجلطة في الأحبال الصوتية في فترة تصويرها فيلم رسالة إلى الوالي مع عادل إمام وعولجت منها علي يد طبيب في فرنسا.

عانت من الكورتيزيون أثناء العلاج من الجلطة وفقدت ١٢ كيلو من وزنها واعتقد الناس أنها اجرت عملية تجميل.

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اصيبت بفيروس كاد أن يصل إلى المخ ولكنها تعالجت منه وأنقذتها العناية الإلهية.

كشفت عن تعرضها للطعنات من داخل الوسط الفني لكنها لم تفصح عن المواقف الذي تعرضت لها .

اعلنت عن عدم قدرتها علي تجاوز وفاة والدتها وأنها لا تزال تبكي علي رحيلها رغم مرور ١٠ اشهر على وفاتها.

أخر أعمال النجمة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذي عرض على قناة الحياة في السادسة والنصف في شهر رمضان وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.