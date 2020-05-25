شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شيخ ملقنى المسرح محمد زيان.. وأشرف زكى: كان من أكثر المخلصين للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل السيد محمد زيان، الملقب ب"شيخ ملقنين" المسرح عن عمر ناهز 68 عاما، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، من جانبه نعى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون الراحل، وقال كان من عمالقة العاملين المسرح، وأكثر المخلصين له، ولذلك لقب بشيخ الملقنين. حيث بدأ العمل مع فرقة يوسف وهبى، ثم عمل بعدها مع العمالقة أبو السعود الإبيارى وحسن عبد السلام، بالإضافة إلى العمل مع عدد كبير من فرق القطاع الخاص أخرهم أحمد الإبيارى بمسرحية "بابا جاب موز". Advertisements



محمد زيان وبدأ محمد زيان مشواره كممثل مسرحى عام 1961، ثم تحول بالصدفة الى مهنة التلقين عام 1973 عندما تخلف ملقن مسرحية المبروك عن حضور، العرض ورشحه الفنان محمود المليجى بطل المسرحية ليكون مكان الملقن، وكان وقتها أصغر ملقن على الساحة وظل فى المهنة إلى أن تلاشى دور الملقن فسافر الى الكويت منذ حوالى 20عامًا وعمل هناك وخلال عمله بالمسرح تعاون الفنان محمد زيان مع كبار نجوم المسرح مثل فؤاد المهندس، سمير غانم، عادل إمام وكانت من أشهر المسرحيات التي شارك بها مسرحية "الزعيم" وفي أحد لقاءاته التليفزيونية كان قد ذكر بأن الملقن أثناء عمله يجب أن يستخدم يديه مثل محرك العرائس والمايسترو.

محمد زيان

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