وفاة شيخ ملقني المسرح محمد زيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفي منذ قليل محمد زيان، الملقب بشيخ ملقني المسرح، عن عمر يناهز الـ68 عامُا.
وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، :"محمد زيان توفي اليوم، وتم دفنه بمدافن العائلة بالسيدة عائشة، ولا يوجد عزاء نظرًا للظروف التي تمر بها مصر بشأن فيروس كورونا المستجد"
وأضاف منير:"تتوجه نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأبنائه محمد وإبراهيم".
بدأ محمد زيان مشواره كممثل مسرحى عام 1961، ثم تحول بالصدفة الى مهنة التلقين عام 1973 عندما تخلف ملقن مسرحية المبروك عن حضور، العرض ورشحه الفنان محمود المليجى بطل المسرحية ليكون مكان الملقن، وكان وقتها أصغر ملقن على الساحة وظل فى المهنة إلى أن تلاشى دور الملقن فسافر الى الكويت منذ حوالى 20عامًا وعمل هناك
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