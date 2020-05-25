فيديو| ياسر جلال يشيد بدور مي عمر في "الفتوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشاد الفنان ياسر جلال بدور الفنانة مي عمر في مسلسل "الفتوة"، التي جسدت ضمن أحداثه شخصية "ليل".

وقال ياسر جلال خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه كل من لبني عسل، حسام حداد، :" الشخصية كانت تتطلب فنانة جميلة بها أنوثة ولها شخصية قوية ولها تأثير وهذا كان متوفر فى مى عمر، بالإضافة إلى أننى كنت معجب بأعمالها التى قدمتها من قبل وكنت أشعر أن عملها مع زوجها المخرج محمد سامى يجعلها دائما مظلومة على الرغم من أنها تفوقت على نفسها فى أعمال بعيدة عن إخراج زوجها مثل مسلسل ريح المدام".

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مي عمر، نجلاء بدر، أنعام سالوسة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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