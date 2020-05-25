محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفت "روضة" حفيدة الفنانة رجاء الجداوي ما ورد عبر أحد الحسابات المنسوبة لجدتها على موقع "فيسبوك".

و نشرت روضة ، صورة للحساب الزيف، عبر الحساب الرسمي لجدتها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا جماعة أحب أعرفكم إن الأكاونت ده مش بتاع جدتي وأنه غالبا فان بيدج ولا ينسب إليها بالمرة".

وأثبتت الفحوصات إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، مؤخرًا، بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت بعدها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة رجاء الجداوي تكشف عن حساب مزيف لجدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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