"زعيم حياتي".. يسرا تكشف كيف أنقذ عادل إمام حياتها 3 مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت النجمة يسرا، مساء أمس الإثنين، ضيفة على برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على الفضائية المصرية.

وتحدثت يسرا عن أن الزعيم عادل إمام، عرفها على أحد الأطباء الذي أنقذ حياتها 3 مرات في أزمات صحية مختلفة.

وأشارت أنها تعرضت منذ سنوات طويلة لفيروس على المخ، ونصحها الطبيب بالسفر لفرنسا وبالفعل ظلت هناك لمدة 3 أشهر، وكان البعض يعتقد أنها تقضي أجازة هناك، ولكن الحقيقة أنها كانت "بين الحياة والموت".

كما أوضحت أنها تعرضت أثناء تصوير مشاهدها في فيلم "رسالة إلى الوالي"، لبحة في صوتها، فنصحها الزعيم بالذهاب لهذا الطبيب مرة أخرى.

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وتابعت: "طلبت من الطبيب أن يعالجني بشكل سريع حتى أتمكن من الإنتهاء من تصوير الفيلم، ولكنه شخص الحالة على أنها جلطة على الأحبال الصوتية، وحتى الآن هناك عرق يظهر لي بشكل واضح أثناء الحديث، من أثر هذه الأزمة".

واختتمت حديثها: :الزعيم أنقذ حياتي 3 مرات في حالات مختلفة، وعشان كدة أنا بسميه زعيم حياتي".

يذكر أن النجممة يسرا، شاركت في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "خيانة عهد"، وشاركها البطولة عبير صبري، حلا شيحة، جومانا مراد، بيومي فؤاد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.