"موهبة عظيمة وأداء رائع".. مصطفى قمر يهنئ نجله تيام على مسلسل "خيانة عهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان مصطفى قمر على تهنئة نجله تيام، بنجاح مسلسل "خيانة عهد"، الذي شارك فيه مؤخرًا، وعرض في السباق الرمضاني لعام 2020.

ونشر قمر صورة تجمع نجله تيام والفنانة يسرا،عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " جميل جدا يا تيام إن دعواتنا ليك بالنجاح تتحقق باهتمام اساتذة فنانين كبار وعظماء قد إيه إنتِ جميلة يا يسرا، ومبروووك ياتيمو ليك ولاسرة المسلسل كلهم احسنتم جميعا وماشاء الله ياتيمو موهبة عظيمة وأداء رائع".

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور وتيام ‏مصطفى قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.‎

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