على أنغام "إنت جدع".. ريهام سعيد تهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الإعلامية ريهام سعيد على تهنئة الفنان محمد بعيد ميلاده الـ 32، الذي وافق 23 مايو الجاري.

ونشرت ريهام مقطع فيديو لصورًا مجمعة تجمعها برمضان، ومزجته بأغنية "إنت جدع"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ريهام على الفيديو: "كل سنة وإنت طيب محمد رمضان".

ويحتفل رمضان بعيد ميلاده الـ23، وهو من مواليد 23 مايو 1988.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس"، بطولة نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، محمد علاء، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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