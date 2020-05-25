هيثم شاكر يطرح كليب "لحقتيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان هيثم شاكر كليب أغنية "لحقتيني"، أمس، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "لحقتيني" من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكساج وماستر محمد صقر، وتريات سعيد كمال، وجيتار مصطفى أصلان وشريف فهمي، وترومبيت طارق رءوف، وباص جيتار أحمد رجب، وتسجيل غناء خالد عز، وتم تصوير كليب في اليونان مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس.

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وطرح هيثم مؤخرًا كليب أغنية "ما توصونيش"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

وشارك هيثم شاكر في سباق رمضان 2020 بمسلسل "حب عمري" بطولة سهر الصايغ، ميدو عادل، منة فضالي، حنان سليمان، سامح الصريطي، أماني كمال، محمد مهران، أحمد كرارة، حمادة بركات، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإنتاج مشترك لشركة جولدن ميديا ، وان واي ، نيو بيكتشرز.