تراند اليوم : وصلة سخرية.. نبيل الحلفاوي يتصدر تويتر بسبب رجاء الجداوي

وسخر أحد رواد تويتر قائلا : " تويتة الأستاذ نبيل الحلفاوي تدل على أن الممثلين من كتر ما عاشوا في الدور بدأوا يصدقوا إنهم فعلا الأدوار اللي بيمثلوها فوقوا يشباب و الله انتوا أساسا مسلسلاتكم كلها إسفاف و حاجات هابطة و ملهاش أي قيمة و كمان نزلتوا اشتغلتوا من غير اي داعي في وقت زي ده عشان الفلوس وبس".
وعلق آخر : " أستاذ نبيل الحلفاوي مع أسفي على الكلام اللي هقوله بس مش التمثيل اللي هينقذ المريض ولا بيطلع عين أهله عشان ينقذ حياتك ولو رجعنا لعصر الملكية فمكنش بيتاخد بشهادة المشخصاتية اللي زي حضرتك وكانوا بيعتبروها وصمة للاللي بيشتغلها فمتعيشش عشان الأطباء اللي المفروض لهم كامل الاحترام".
وكان الحلفاوي قد غرد على حسابه :" ندعو الله أن يلطف بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ويمن عليها بالشفاء. صار التمثيل هو المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل. وخاصة بالنسبة لكبار السن".
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حيث تم الإعلان عن إصابتها قبل 3 أيام، وتم نقلها إلى مستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية.