تراند اليوم : ماذا قالت يسرا عن إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا؟

علقت الفنانة يسرا على إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: بسم الله الشافي المعافي.. إن شاء الله تقومي بألف سلامة بدعيلك وبطلب من كل الناس يدعوا لحبيبتي وعشرة عمري ربنا يخليكي لينا بنحبك أوي.

و كشفت الفنانة رجاء الجداوي عن حالتها الصحية بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت في رسالة نقلتها عنها الإعلامية بوسي شلبي: أنا بطمنكم إني أحسن وبشكركم كلكم .. ودعواتكم أقوم بالسلامة.

وأضافت: قرأت رسائلكم ودعواتكم .. وبقيت كثيرًا بعد رؤية كلماتكم الرقيقة .

وأشارت إلا أنها لا تشعر بأية أعراض للمرض وتخضع لفترة العزل في مستشفى أبى خليفة بالإسماعيلية.

