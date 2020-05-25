تراند اليوم : ماذا قالت يسرا عن إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا؟

علقت الفنانة يسرا على إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلا أنها لا تشعر بأية أعراض للمرض وتخضع لفترة العزل في مستشفى أبى خليفة بالإسماعيلية.
وقالت في تغريدة عبر تويتر: بسم الله الشافي المعافي.. إن شاء الله تقومي بألف سلامة بدعيلك وبطلب من كل الناس يدعوا لحبيبتي وعشرة عمري ربنا يخليكي لينا بنحبك أوي.
و كشفت الفنانة رجاء الجداوي عن حالتها الصحية بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت في رسالة نقلتها عنها الإعلامية بوسي شلبي: أنا بطمنكم إني أحسن وبشكركم كلكم .. ودعواتكم أقوم بالسلامة.
وأضافت: قرأت رسائلكم ودعواتكم .. وبقيت كثيرًا بعد رؤية كلماتكم الرقيقة .
وأشارت إلا أنها لا تشعر بأية أعراض للمرض وتخضع لفترة العزل في مستشفى أبى خليفة بالإسماعيلية.